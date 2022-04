Repubblica – Addio Osimhen, il Napoli valuta Terrier e Haller

L’edizione odierna di Repubblica ha parlato dell’addio di Osimhen e dei suoi eventuali sostituti:

“Al Napoli piace pure il 25enne francese Martin Terrier del Rennes. È alle spalle di Mbappè nella classifica marcatori della Ligue 1: ha realizzato ben 21 reti. E ha chiesto informazioni pure per Sebastian Haller, autentico protagonista con l’Ajax, ma c’è grande concorrenza da parte di tutte le big europee“.

Per quanto riguarda Martin Terrier, è un classe ’97 che può giocare sia sulla fascia sia come centravanti. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Mentre Haller è un ventisettenne protagonista di una grande stagione in Eredivisie con 33 gol e 9 assist in 40 partite. Su di lui c’è anche il Borussia Dortmund e il suo costo è sui 30 milioni.