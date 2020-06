Situazione di mercato che potrebbe stravolgere le carte in tavola per quanto riguarda l’attacco del Napoli. Secondo quanto riporta Repubblica, De Laurentiis avrebbe ancora 20 milioni da estinguere con il Torimo per l’affare relativo a Simone Verdi: sul piatto sarebbe stato messo anche Petagna per arrivare a Andrea Belotti. Gattuso stravede per l’attuale capitano del Torino e avrebbe dato il suo placet per l’operazione.