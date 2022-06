Repubblica – Gattuso e Sarri ci provano per Mertens: i dettagli

Il contratto di Dries Mertens scadrà il prossimo 30 giugno e, oggi, non c’è un accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli. L’attaccante belga si trova in Nazionale e ha già ricevuto delle offerte dal Brasile e dal Qatar, ma la sua priorità resta il club partenopeo. Se non dovesse esserci l’accordo con De Laurentiis, le alternative sono due che portano a due vecchie conoscenze per il mondo Napoli come Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso. Ecco quanto riferito da Repubblica:

“Mertens vuole rimanere in Europa e rischia di trovarsi al centro di più di un triangolo amoroso, visto che a fargli la corte al telefono sono soprattutto i suoi ex. Il primo a chiamarlo il 18 maggio scorso fu Maurizio Sarri, che farebbe carte false per riavere il suo falso nueve alla Lazio. Nelle ultime ore si è fatto avanti però pure Rino Gattuso, che sta per diventare ufficialmente l’allenatore del Valencia e stravede per il numero 14, di cui sponsorizzò la conferma nell’estate del 2020, esponendosi di persona”.