Repubblica – Il Napoli segue Arnautovic come vice Osimhen

L’edizione di oggi di Repubblica ha scritto di Marko Arnautovic, e di come il Napoli lo stia seguendo per rinforzare l’attacco:

“Occhio ad Arnautovic, che rischia di trovarsi al centro del mercato. A lui pensano le big della A, anche se chiaramente non nel ruolo centrale che ha a Bologna, convinte da un’annata di buone prestazioni in campo e dalla prova di leadership e di maturità caratteriale. Il Napoli vede in lui una valida riserva a Osimhen, in un’estate in cui può perdere sia Petagna che Mertens e avrà necessità di una punta”.