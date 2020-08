Repubblica – Karbownik piace ma è l’alternativa a Reguilon: il punto sui terzini

C’è anche un ampio capitolo terzini da svolgere in casa Napoli quest’estate. Come infatti evidenzia La Repubblica oggi in edicola, le uniche certezze al momento sono rappresentate da Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Per il resto sono tutti in discussione. Partendo da Faouzi Ghoulam, in trattativa col Wolverhampton, passando per Kevin Malcuit che sicuramente saluterà e per Elseid Hysaj.

Nel frattempo, in entrata, ci sono due nomi caldi. Ecco quanto si legge direttamente dal giornale: “Sergio Reguilon — il suo prestito al Siviglia finirà dopo la finale di Europa League contro l’Inter — piace ma costa 25 milioni di euro secondo la quotazione fissata dal Real Madrid, proprietario del suo cartellino Il piano B porta dritto al 19enne polacco del Legia Varsavia Michal Karbownik: costa 7 milioni di euro, il Napoli è in vantaggio e punta di chiudere al più presto. A destra, invece, andrà sicuramente via Malcuit, mentre resta incerto il futuro di Hysaj. Se non dovesse rinnovare, potrebbe essere ceduto.