Repubblica: Nandez nel mirino del Monza, superati Napoli e Juventus

Come riportato dall’edizione online di Repubblica, il Monza sta accelerando per Nandez. La squadra di Berlusconi sta infatti provando a bruciare la concorrenza di Napoli e Juventus.

“Dopo aver superato il Torino nella corsa per Joao Pedro, la società di Silvio Berlusconi sta parlando con i sardi anche del centrocampista Nahitan Nandez. oggi ci sarà un altro contatto tra i due club, l’obiettivo del Monza è di chiudere per entrambi i calciatori. Ma se per il 30enne attaccante l’affare è a buon punto, per il 26enne centrocampista c’è da fare i conti con l’interesse di Napoli e Juventus”.