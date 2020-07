Repubblica – Napoli, dopo il rinnovo di Mertens pronti quelli di Maksimovic e Zielinski

Il Napoli guarda al futuro, festa Per ufficializzare due rinnovi che potrebbero aiutare e azzurri in futuro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, il contratto di Maksimovic e Zielinski sarà prolungato: lo status del difensore serbo è cambiato, ha la fiducia di Gattuso e dal ritorno in campo è sempre stato fra i migliori e vedrà il suo contratto estendersi fino al 2025. Discorso simile per Zielinski, che avrà una clausola rescissoria altissima e un ingaggio da top player, ad avvalorare lo status di inamovibile che ha per il tecnico in questo Napoli