Repubblica – Napoli, Fabian Ruiz può andare subito al Real Madrid: serve un’offerta da almeno 70 mln per convincere ADL

Secondo quanto riportato dall’edizione del giorno di Repubblica, Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Napoli già in questa finestra di mercato. Su di lui è forte l’interesse del Real Madrid:

“La flessione delle sue prestazioni è stata evidente e quindi adesso rischia di finire in panchina, a meno che il Real Madrid non decida di anticipare l’offerta che ha in mente di presentare a giugno per portarlo subito al Santiago Bernabeu. Il feeling tra lo spagnolo e il Napoli è ai minimi termini e l’ipotesi di una cessione è diventata probabile. I propositi di rinnovo sbandierati quest’estate sono franati proprio di fronte alla corte del Real, cui Fabian non è insensibile. Al talento prelevato dal Betis non dispiacerebbe tornare a casa, quindi l’addio non è più da escludere. Il Barcellona sembra essersi defilato e in lizza c’è solo il Real. Una maxi-offerta da 70-80 milioni potrebbe convincere De Laurentiis a cedere“.