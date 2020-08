Repubblica – Napoli, rischio beffa per Gabriel: countdown in scadenza e Arsenal in pressing, la situazione

Non solo Kalidou Koulibaly, è pronta anche la cessione di Allan come assicura La Repubblica oggi in edicola. Col tesoretto che ne verrebbe la priorità a quel punto sarebbe un difensore, col Napoli che ha già due nomi caldi in lista. Uno di questi, come ormai noto, è Gabriel del Lille ma attenzione al rischio beffa.

Ecco quanto si legge direttamente dal giornale: “Un’altra pioggia di milioni — dai 20 ai 25 — per lasciarlo partire: ci sta pensando l’Everton di Ancelotti che ha già in mano Allan. A quel punto gli arrivi potrebbero essere due. Il primo è Gabriel, ma qui si rischia la beffa. Il Napoli ha una corsia preferenziale ancora per una settimana: il centrale brasiliano arriverebbe per 25 milioni di euro dal Lille, ma i francesi hanno fretta di cedere. L’Arsenal è in pressing, sta provando a definire il sorpasso e tra qualche giorno l’epilogo sarà più chiaro. L’obiettivo è cedere Koulibaly nei prossimi giorni, altrimenti bisognerà rimettersi a cercare un difensore centrale di alto livello. Il Napoli ha preso informazioni pure su Papastathopoulos, profilo di esperienza, che però potrebbe diventare un obiettivo soltanto dopo l’addio di Maksimovic. Può andar via anche Sebastiano Luperto: piace al Parma.”