Repubblica – Piatek nel mirino del Napoli: il Milan chiede 30 milioni

Il Napoli è fra le squadre più attive in questa sessione di mercato, e potrebbe concludere con l’acquisto di un attaccante. Secondo quanto riporta Repubblica, la dirigenza azzurra starebbe trattenendo Llorente in attesa di sapere la risposta da parte di alcuni attaccanti sondati da Giuntoli. In cima alla lista ci sarebbe Piatek: l’attaccante polacco è chiuso al Milan e potrebbe presto lasciare la Lombardia. Operazione non facile, tuttavia, in quanto i rossoneri chiedono 30 milioni e non sono disposti a cedere la punta in prestito con obbligo di riscatto, formula gradita al Napoli.