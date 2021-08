Rugani, l’agente: “Ho sentito delle voci sul Napoli, ma il giocatore rispetta la Juve. Non è sul mercato”

Attraverso i microfoni di Tmw Radio ha parlato cosi l’agente di Daniele Rugani, difensore accostato al Napoli. Ecco le sue parole:

“L’accostamento con il Napoli lo sento anche io come voi però l’unica cosa che posso dire è che siamo in un club che ha tantissimo rispetto umano e tecnico del calciatore che non è mai stato messo sul mercato dalla Juventus. Non mi sembra corretto parlare di altri club in questo caso, non è una questione di essere reticente, ma di rispetto. Uno può fare benissimo il proprio mestiere avendo rispetto del club che ti tiene e per il quale giochi“.

La sensazione è che quest’anno ci sarà un campionato più equilibrato.

“Credo che ci sarà ancora di più la frazione tra quelle 5-6 e quelle sotto. Le strutture sono diverse ed è inevitabile, ma ci sono dei club che hanno delle particolarità. Allegri è tornato alla Juventus e sarà competitiva, l’Inter ha perso Hakimi, Lukaku e Conte, ma ha preso Inzaghi, la Lazio ha preso Sarri, la Roma si sta organizzando con Mourinho… La continuità paga comunque sempre di più“.