Schira: “Il Chelsea rinnova Emerson come Giroud: Inter e Napoli ancora interessate”

Secondo quanto comunicato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, il Chelsea sembrerebbe intenzionato a cedere Emerson Palmieri, ma non prima di avergli rinnovato il contratto, adottando dunque la stessa strategia messa in atto con Giroud (che ha recentemente esteso il proprio legame professionale coi londinesi fino al 30 giugno 2022), per poi venderlo.

L’attuale contratto del terzino italo-brasiliano, che scade nel 2022, verrebbe quindi prolungato di un anno, fino al 2023. A quel punto, il Chelsea sarà pronto a liberare l’ex Roma per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro: sulle sue tracce ci sono Inter e Napoli, che sono ancora interessate.

#Chelsea – as made with Giroud – are ready to use the option to extend #EmersonPalmieri‘s contract until 2023 (now his contract expires in 2022). Through this move #Blues can ask €18/20M as price to sell the left fullback. #Inter and #Napoli are still interested. #transfers #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2021