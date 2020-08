Senesi, l’intermediario: “In pole per il dopo Koulibaly? Il Napoli ha idee chiare ma…”

Ai microfoni di radio Punto Nuovo ha parlato così Stefano Antonelli, intermediario nella trattativa per l’obiettivo del Napoli Senesi. Ecco le sue parole:

“Senesi in pole per un dopo-Koulibaly? Il calciomercato è così, si può parlare di tutto e del contrario di tutto. Il Napoli ha un qualcosa di molto chiaro in mente. Soprattutto per il proprio progetto tecnico. E’ uno degli anni dove i dettami del tecnico sono tra i più chiari di sempre. Portare dentro un difensore centrale al posto di Koulibaly è normale, come è normale che l’area tecnica si sia messa al lavoro su vari profili. Senesi è certamente un calciatore importante, con caratteristiche di livello, ma non c’è nulla da forzare in merito. Piace al Napoli come al Napoli piacciono tanti altri profili.

Quando parliamo di elementi come Senesi, è ovvio che i grandi club lo conoscono. E’ stato eletto tra i migliori difensori in Olanda, quindi. Le squadre scelgono i calciatori in base alle qualità essenziali, importanti e indiscutibili. Pensiamo a Koulibaly, che dopo il primo anno veniva proposto in giro per la Serie A, in prestito. Quindi, qualsiasi profilo con caratteristiche di base importanti puòemergere e fare benissimo in Italia. Senesi ha piedei educati e tanta ‘cattiveria’ agonistica. Ha la ‘cazzimma’ (ride ndr).

Quanto vale Senesi? Non amo parlare di cifre, saranno discorsi che si faranno quando verrà il momento. Se le prossime due settimane saranno decisive? Non saprei, anche perché in due settimane non credo che si risolvi facilmente la questione inerente alla cessione di Koulibaly”.