Serie D, vicino l’ingaggio di Maicon! Parla il ds del Sona: “Siamo vicini alla conclusione”

Il calciomercato riserva sempre delle grandi sorprese ed una di queste potrebbe vedere come protagonista Maicon. Il terzino ex Inter e Roma, che ha lasciato i giallorossi a parametro zero nel 2016, ora gioca in Brasile, ma potrebbe presto tornare in Italia. Infatti secondo quanto dichiarato da Claudio Ferrarese, direttore sportivo del Sona, a ‘Padova sport’, il calciatore potrebbe approdare in Serie D.

“Non voglio sbilanciarmi, ma è tutto vero. Questa è un’idea di un mese e mezzo fa, ci sono tanti passaggi da fare, non diamola per conclusa. Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. Maicon gioca ancora con il Villa Nova in Brasile e sta bene fisicamente. Lui vorrebbe tornare in Italia, visto che ha altri affari a Milano. Potrebbe vivere a Verona e giocare con noi fino a fine stagione. Sarebbe un sogno ed un salto di visibilità per noi”. In Serie D il Sona si trova al 15esimo posto e sogna l’approdo di un grande campione come Maicon.

Fonte: SerieBnews.com