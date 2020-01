SKY – Fiorentina, colpo in attacco: è fatta con il Genoa per Kouamè

Accordo raggiunto tra la Fiorentina e il Genoa per il trasferimento in maglia viola di Christian Kouamé, attaccante classe ’97 attualmente fermo ai box per la rottura del legamento crociato. L’incontro tra i due club ha portato alla fumata bianca, tanto che proprio in questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra le due società. La Fiorentina, che non sottoporrà il giocatore alle visite mediche approfondite come invece aveva in mente in un primo momento, ha ottenuto l’ok da parte dei medici che stanno seguendo il recupero dell’attaccante del Genoa.

Fiorentina che pagherà il giocatore 10/11 milioni di euro più molti bonus legati alle presenze (chiaro segnale di come la società viola pagherà realmente l’attaccante per il suo valore reale quando tornerà in campo) e lascerà al Genoa una percentuale sulla futura rivendita. La firma di Koumé sul contratto che lo legherà alla Fiorentina è prevista per la giornata di domani.

Fonte: Sky