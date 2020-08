Sky – Gabriel, nessuna decisione oggi: la squadra in vantaggio è l’Arsenal

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su Twitter ha rilasciato degli aggiornamenti riguardo la trattativa che porterebbe Gabriel al Napoli:

“Il brasiliano non ha ancora deciso il suo prossimo club. L’Arsenal è ancora in vantaggio. Il Manchester United è in contatto con i suoi agenti, ma nessun colloquio è iniziato con il Lille. Il Napoli non ha ancora raggiunto un accordo con il Manchester City per vendere Koulibaly, quindi aspetta ancora“.

Gabriel update.

He has not decided yet his next club.

Arsenal are still ahead.

Man United are in contact with his agents but no talks have started with Lille atm.

Napoli have not reached any agreement yet with Man City to sell Koulibaly – so they’re still waiting 🇧🇷 #AFC #Gabriel

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2020