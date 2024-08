Sky – Gilmour, oggi si chiude! Poi tutto su McTominay: le ultime

Calciomercato SSC Napoli, si chiude oggi per Billy Gilmour. Poi l’affondo per McTominay

Il Napoli chiuderà oggi per Billy Gilmour dal Brighton per poi dedicarsi all’ultimo colpo a centrocampo. Ad annunciarlo sui social è stato Gianluca Di Marzio di Sky Sport. “Si cerca di definire l’accordo con il Brighton nei dettagli. Non si esclude poi l’arrivo di un altro centrocampista come McTominay” ha scritto sui social il giornalista. Dunque pronta doppia operazione a centrocampo dopo aver definito venerdì l’arrivo di Lukaku. Missione londinese positiva, dunque, per il ds Manna.

La trattativa per Gilmour non escluderebbe l’arrivo di un altro centrocampista come Scott McTominay. Ma dato che l’accordo con il Manchester United non è ancora stato trovato, il Napoli intanto ha scelto di chiudere per il centrocampista del Brighton.

a cura di Tommaso Parrella