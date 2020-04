Sky – Il Napoli insiste per Kumbulla ma arriva il rifiuto: sullo sfondo l’Inter…

L’Inter accelera per Marash Kumbulla. Giovane, 20enne, rivelazione assoluta del Verona di Juric alla sua prima stagione in Serie A con 18 presenze, un gol e prestazioni da assoluto leader contro grandi squadre come, tra l’altro, la Juventus. Il nazionale albanese cresciuto a Peschiera del Garda è nel mirino dei nerazzurri da un po’, precisamente da gennaio, quando su di lui aveva messo gli occhi anche il Napoli. Anzi, specifichiamo: il club di De Laurentiis aveva addirittura trovato un accordo con il Verona sui 20 milioni più 5 di bonus ma il calciatore insieme al suo entourage ha preferito prendersi del tempo per decidere. Ed ecco che negli ultimi giorni il Napoli è tornato a farsi vivo, con decisione, riproponendo di fatto le stesse condizioni di gennaio ma il calciatore, lusingato, ha preferito declinare. L’Inter, attenta, non ha mai smesso di dialogare con le parti – contatti anche recentemente – e adesso sembra avere strada libera, a meno di offerte economiche superiori provenienti dall’estero, tipo Germania. Il Verona, che ha cresciuto e creduto nel difensore sin dagli inizi della sua carriera, chiede 30 milioni ma si può trattare: no all’inserimento di calciatori nell’affare. L’Inter studia la strategia giusta ma un piano in testa ce l’ha già: avere Kumbulla nella difesa del futuro. Come? Probabilmente prima servirà cedere, solo così potrà definitivamente affondare.

Fonte: gianlucadimarzio.com