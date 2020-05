SKY – Inter, attesa per Mertens: il belga deve parlare con De Laurentiis

Sono ore di lavoro e di attesa per l’Inter. La squadra di Conte è tornata ad allenarsi, mentre la società aspetta novità sul fronte Protocollo FIGC per l’avvio degli allenamenti collettivi. I nerazzurri attendono però segnali anche da Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno. Il belga, che ha appena compiuto 33 anni, aspetta di parlare con De Laurentiis. Non ha ancora dato il via libera all’Inter e alla sua offerta, perché la permanenza a Napoli continua ad essere la priorità per lui. E’ tutto dunque nelle mani degli azzurri, con il presidente che sa cosa fare per farlo restare. Tuttavia più passa il tempo e più diventa complicato trovare un accordo sul rinnovo (resta anche il nodo delle multe). Se il Napoli dovesse accettare le sue condizioni, allora il belga sarebbe pronto a restare. Però il pessimismo cresce e l’Inter è pronta a chiudere qualora ricevesse il sì definitivo da parte del giocatore, a quota 12 gol in 29 partite stagionali.

Intanto in Germania la Bundesliga è pronta a ricominciare. Il Bayern capolista ha fatto scadere il termine per esercitare il riscatto di Perisic (20 milioni), che aveva lasciato l’Inter la scorsa estate. Il croato, che ha collezionato 5 gol e 8 assist in 22 partite, ha convinto ma i bavaresi hanno chiesto ulteriore tempo considerate le conseguenze del coronavirus e il fatto che il classe 1989 è appena rientrato dall’ infortunio alla caviglia. I due club continueranno a parlare in virtù dei buoni rapporti ma i tedeschi sanno che l’Inter non ha nessuna intenzione di fare sconti.

Guarda anche in prospettiva l’Inter, che segue con forte interesse il greco Giorgios Vagiannidis, terzino destro 17enne del Panathinaikos. Il classe 2001, che ha segnato ben 5 gol in 17 gare giocate, verrebbe subito aggregato alla prima squadra. Il suo contratto scadrà a giugno, ma ci sarà da fare i conti con la concorrenza del Monaco.

Fonte: Gianlucadimarzio.com