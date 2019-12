SKY – Inter, da Vidal a Llorente: il punto sul mercato dei nerazzurri

L’Inter è a lavoro per consegnare un rinforzo ad Antonio Conte in ogni reparto. Gli infortuni e i tanti impegni stagionali (in piena corsa scudetto su tutti) rendono obbligato un ritorno sul mercato a gennaio, per i nerazzurri, che sono attivi su vari profili.

Difesa

La necessità è sugli esterni. Per Marcos Alonso ed Emerson non ci sono le condizioni economiche né la volontà del Chelsea di cederli, quindi sono ipotesi sempre meno probabili. Allo stesso modo, anche il possibile arrivo di Kurzawa è molto complesso. Per questo avanza la possibilità di chiedere Matteo Darmian al Parma in questa sessione di mercato.

Centrocampo

Prosegue la corsa ad Arturo Vidal. I contatti col Barcellona sono continui, anche perché la volontà del giocatore è quella di essere ceduto, le parti sono dunque a lavoro per raggiungere un’intesa. Il buon esito dell’operazione potrebbe servire a creare un ottimo rapporto tra i club che a giugno discuterebbero di altri affari (è noto il gradimento dei catalani per Lautaro Martinez in primis e Sensi).

Eppure, come è già accaduto in varie occasioni, a provare un inserimento nella trattativa è la Juventus, che ha contattato il Barcellona nelle ultime ore per capire la situazione. Dall’Inter però filtra tranquillità, essendosi mossa con largo anticipo e in virtù dei buoni rapporti che intercorrono con gli spagnoli.

Attacco

L’Inter ha tenuto vivi i contatti sia col Chelsea per Giroud che col Napoli per lo scambio dei prestiti Politano-Llorente.

