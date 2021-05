SKY – Inter, importante rilancio per Inzaghi: Lazio ‘rassegnata’

Dopo aver detto addio ad Antonio Conte, l’Inter sta decidendo quale sarà il prossimo allenatore. Visto che Massimiliano Allegri è in procinto di tornare alla Juventus, la scelta è ricaduta su Simone Inzaghi. L’allenatore era molto vicino al rinnovo con la Lazio, tanto che ieri sera era stato trovato l’accordo col presidente Lotito, ma non è arrivata la firma. Considerate le alternative -non di alto livello, come Mihajlovic e Stankovic-, l’ad nerazzurro Marotta ha optato per un rilancio per Inzaghi, offrendo uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione. Una cifra molto alta, quasi il doppio di quanto pattuito con la Lazio. Secondo ‘Sky Sport‘, l’allenatore ha accettato l’offerta dell’Inter, con Lotito ormai rassegnato per il buon esito della trattativa.