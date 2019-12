SKY – Inter, incontro con l’Atalanta per Kulusevski: ecco i dettagli

L’Inter alza il pressing per Dejan Kulusevski, talento classe 2000 grande rivelazione di questa prima parte di Serie A con il Parma. Nel pomeriggio di mercoledì infatti c’è stato un incontro tre le dirigenze al completo di Inter e Atalanta (società proprietaria del cartellino) per discutere del futuro dello svedese.

L’Inter prova a bloccare lo svedese

L’obiettivo del club oggi allenato da Antonio Conte è quello di cercare di anticipare la concorrenza bloccando adesso il giocatore per giugno, visto che al momento non ci sono grandi margini per trasferimento già a gennaio dello svedese, per via della netta opposizione del Parma, società dove gioca oggi in prestito Kulusevski

Le cifre dell’affare

L’Inter – visti anche gli ottimi rapporti tra il presidente Zhang e Percassi – vorrebbe strappare una sorta di priorità sul giocatore, per poi chiudere formalmente l’operazione dal 1 febbraio in avanti. Affare da 35 milioni di euro che l’Inter vorrebbe però formalizzare solo per il mercato estivo, data la volontà di investire il budget a disposizione per gennaio su giocatori immediatamente pronti per Conte. E qui nasce il possibile problema.

La posizione dell’Atalanta

L’Atalanta, infatti, vuole sentirsi libera di vendere il giocatore già a gennaio (anche se poi Kulusevski cambierebbe comunque squadra solo a giugno) nel caso in cui arrivasse un’offerta alta di un altro club. I bergamaschi dunque sono disposti ad aspettare l’Inter (accettando le condizioni proposte dai nerazzurri), ma a patto che a gennaio non arrivi un altro club con un’offerta ancora più alta e alle condizioni richieste dal club di Percassi. Inter e Atalanta che si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni/settimane.

