SKY – Inter, per la fascia piace l’obiettivo azzurro Mykolenko: i dettagli

Nuovo nome per la fascia sinistra dell’Inter. Nella lista degli obiettivi nerazzurri c’è anche Vitaliy Mykolenko, esterno basso classe ’99 della Dinamo Kiev, autore anche di 4 gol e 7 assist nell’ultima stagione in Ucraina. Il giocatore piace molto in Inghilterra e in Italia.

Nelle scorse settimane la Roma ed il Napoli avevano fatto registrare il suo interesse, così come l’Inter.. L’obiettivo principale dei nerazzurri resta comunque Emerson Palmieri per il quale un affondo con il Chelsea può arrivare al termine dell’Europa League.

Intanto Steven Zhang è a Milano. Il presidente dell’Inter, atterrato ieri sera all’aeroporto di Milano, è tornato in Italia dove mancava da inizio marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. In un vertice ha incontrato la dirigenza che lo ha aggiornato sui principali progetti dell’area corporate e informato del clima disteso e concentrato nel ritiro di Dusseldorf dove la squadra sta preparando la semifinale di Europa League in programma lunedì prossimo contro lo Shakhtar Donetsk. Zhang partirà alla volta della Germania domenica.

Fonte: Gianlucadimarzio.com