E’ un’Inter molto attiva in questi giorni di calciomercato. Secondo quanto riporta Sky Sport il club nerazzurro ha trovato l’accordo con l’Empoli per Asslani, giovane centrocampista albanese. Il giocatore andrà a Milano per 14 milioni di euro ed un giocatore in prestito (ancora da decidere).

Continuano le trattative per Lukaku ed il club nerazzurro sogna il grande colpo.