SKY – Inter, si cerca un attaccante low cost: spunta il ritorno di Pandev

Non è bastata la vittoria in Coppa Italia sulla Fiorentina, per tranquillizzare l’Inter di Antonio Conte sul fronte attaccanti. Con Lautaro squalificato e Sanchez ancora non al meglio, il club nerazzurro sta pensando a un affare last minute per coprire il reparto in caso di nuove emergenze. A questo proposito, il primo nome nella lista è quello di Goran Pandev: sarebbe un suggestivo ritorno, con l’Inter pronta a riavere in rosa ancora una volta uno dei protagonisti del triplete (68 presenze e 8 gol tra 2010 e 2011 per il macedone).

Nonostante i 36 anni compiuti e l’annuncio del ritiro al termine della stagione, Pandev continua ad essere l’uomo in più del Genoa a caccia della salvezza. 18 presenze e 5 gol nella Serie A in corso che hanno conquistato l’attenzione anche di Conte e dell’Inter, ora al lavoro per riportare l’attaccante in nerazzurro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com