Sky, Marchetti: “L’Udinese ha abbassato il prezzo per De Paul, piace ancora Koopmeiners”

Ai microfoni di Radio Marte il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato cosi riguardo il centrocampo:

“Koopmeiners? Non sparisce mai dai radar se piace. De Paul? L’Udinese potrebbe darlo via per 30-35 milioni. In questo contesto la società che ha un giocatore del genere se ne priva solo se c’è un vantaggio economico importante. Oggi spendere 35-40 milioni cash non è affatto semplice e De Paul è un giocatore che meriterebbe un salto in avanti. Io oggi privilegerei la fase conservativa. Fabian Ruiz? Lo venderei solo per un’offerta irrinunciabile”.