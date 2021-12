Sky, Marchetti: “Nandez vuole andare via. Napoli? Possibile, ma non in prestito”

Il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato di calciomercato intervenendo a Radio Marte. Ecco le sue parole:

“Il mercato non sarà scoppiettante, causa COVID-19 o necessità economiche sarà più avaro di emozioni. Nandez al Napoli? Lui vuole andare via da Cagliari e lo ha dimostrato specie nei mesi estivi, presentandosi tardi al ritiro. Il caso è rientrato, lui ha giocato ma – come altri – non si è contraddistinto. Lui vuole andare via, se si trova una soluzione il giocatore l’accetterebbe. Per me non è la prima scelta per il ruolo di terzino sinistro ma è un jolly, può giocare ovunque.

A luglio il problema fu il Cagliari che ha fatto un investimento e vorrebbe vederselo riconosciuto. Un’idea di prestito potrebbe trovare terreno poco fertile in casa Cagliari. Poi purtroppo per il club oggi la situazione è difficile, potrebbero mettere in mostra in contesti più efficaci giocatori poi da cedere. Magari si può facilitare l’opera di cessione a luglio. Di certo Nandez è uno di quei giocatori che vuole andar via”.