SKY – Milan, incontro con il PSV per chiudere l’affare Ricardo Rodriguez

Terminato l’incontro tra il Milan e il PSV per la cessione di Ricardo Rodríguez. Appuntamento a Casa Milan nel tardo pomeriggio tra la società olandese e i rossoneri per cercare l’accordo per il terzino sinistro svizzero. Presenti anche gli agenti del giocatore, insieme ovviamente a Boban, Massara e Maldini.

Chiuso dalla stagione straordinaria di Theo Hernandez, Rodriguez in questo mercato di gennaio è un profilo in uscita in casa Milan. Tra infortuni e scelte tecniche non rientra più nei piani rossoneri, per questo la società sta cercando insieme agli agenti del ragazzo una nuova sistemazione. E il PSV con il viaggio in Italia prova a chiudere l’accordo per il nazionale svizzero classe 1992.

Fonte: Gianlucadimarzio.com