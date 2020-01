SKY – Napoli, Demme è il più vicino. L’alternativa a Lobotka è Seri

Il Napoli è attivo sul mercato per consegnare a Gennaro Gattuso almeno un rinforzo per il centrocampo. Il più vicino al momento è Diego Demme, giocatore del Lipsia, per cui gli azzurri hanno fatto un’offerta al club da 12 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersi dei bonus, mentre al calciatore è stato proposto un ingaggio di 2 milioni a stagione più 500 mila euro di bonus. Cristiano Giuntoli ora è in attesa di una risposta dai tedeschi.

In ogni caso, c’è la possibilità concreta che il Napoli acquisti anche un secondo giocatore nel reparto, viste le necessità in quel ruolo specifico. Se la trattativa per Lobotka non si sbloccasse – resta da limare ancora qualcosa sulle cifre e il Celta Vigo vorrebbe prima trovare un sostituto dello slovacco – l’obiettivo è Jean Michel Seri, centrocampista di proprietà del Fulham attualmente in prestito al Galatasaray. È seguito anche dal Lione, ma i primi contatti che gli azzurri hanno avuto per il giocatore si sono rivelati positivi.

Fonte: Gianlucadimarzio.com