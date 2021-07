Fabrizio Romano, giornalista di ‘Sky Sport’, ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo Mario Rui:

“Nessun accordo tra il Galatasaray e il Napoli per Mario Rui, in prestito con diritto di riscatto. Il club turco ora sta valutando diverse opzioni. L’agente di Patrick Van Aanholt sarà in Turchia la prossima settimana per negoziare con il Galatasaray, ma ha anche proposte dall’Europa“.