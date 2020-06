Sky – Napoli, piace Under per il post-Callejon: il turco è in uscita dalla Roma

Il Napoli è al lavoro per il post-Callejon (ancora non c’è un accordo per l’espensione del contratto in scadenza) e per la fascia pensa a Cengiz Under della Roma.

L’esterno turco è in uscita dal club giallorosso (che accoglierà Pedro) e gli azzurri ci provano.

Fronte uscite, invece, il flirt tra Milik e la Juventus c’è ed è serio. Nel contratto dell’attaccante polacco però non c’è una clausola rescissoria, come fu per Higuain, quindi il Napoli potrà portare i bianconeri a trattare. Resta ferma comunque la non volontà degli azzurri di accettare contropartite, quindi non sarà semplice trovare un’intesa soltanto sulla base di una cifra cash e senza l’inserimento di altri giocatori.

