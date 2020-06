SKY – Napoli, Szoboszlai del Salisburgo è un obiettivo concreto: contatti in corso

Il calcio in Italia sta per ripartire dopo la pandemia di COVID-19, e le società iniziano a guardarsi intorno in vista del calciomercato. Una di queste è il Napoli di Rino Gattuso. Dopo le parole di Giuntoli a “Il calciomercato che verrà”, ora gli azzurri hanno messo gli occhi su Dominik Szoboszlai del Salisburgo.

Il calciatore ungherese, classe 2000, potrebbe essere un’idea per il futuro del Napoli. Primi contatti avviati tra gli azzurri e la dirigenza della squadra austriaca. E’ un’idea forte per il Napoli, un obiettivo che la società vuole cercare di percorrere. Le due squadre, questa stagione si sono affrontate in Champions League. Vittoria per gli azzurri in Austria e pareggio per 1-1 al San Paolo, e tra le due società i rapporti sono ottimi.

Il millennial del Salisburgo piace però a tanti club in europa. Dopo il rinnovo di contratto di Mertens e i contatti per Karbownik, il Napoli continua a pensare al futuro. Occhi puntati su Dominik Szoboszlai.

Fonte: Gianlucadimarzio.com