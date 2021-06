Le valigie sembrano essere già pronte: Nikola Maksimovic lascerà il Napoli in questa sessione di mercato. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio riferisce che il serbo non ha ricevuto alcuna offerta dall’Italia e, pertanto, prende quota la pista estera: il centrale, la cui avventura in azzurro sembra essere ormai al capolinea, piace in Spagna e in Russia.