La redazione di Sky Sport conferma, domani Gianluigi Donnarumma effettuerà le visite mediche con il Psg. Ecco il tweet di Fabrizio Romano:

Gianluigi Donnarumma will undergo his medical as new Paris Saint-Germain player on Monday morning [and NOT tomorrow] in Florence with PSG staff in Italy’s national team camp. Here we go confirmed. 🔵🔴 #PSG

Contract until June 2026. It’s a done deal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2021