SKY – Torino, avviati i contatti per Amrabat: è una richiesta di Juric

L’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha scritto dell’interesse e dei contatti che il Torino ha avviato per prelevare Amrabat dalla Fiorentina. E’ stato allenato da Juric ai tempi del Verona e da diverse settimane è nel mirino del Napoli:

“Ieri sera avversari, dal prossimo turno chissà. Amrabat e Torino, primi contatti per una possibile trattativa lampo degli ultimi giorni di mercato. Il marocchino è la scelta per gli ultimi giorni di questa sessione in casa granata, in modo da completare il reparto di centrocampo e venire incontro a Juric, che già l’ha avuto a Verona. Ieri sera Fiorentina e Torino si sono affrontate, con Amrabat rimasto per tutta la partita in panchina per via di problemi di un rientro in gruppo tardivo dovuto alla pubalgia accusata quest’estate. Adesso si sta riprendendo, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Firenze e forse ancora nel segno di Ivan Juric. Oggi è proprio Juric a volerlo e spera di prenderlo negli ultimi giorni di mercato, timeline simile a quando la Fiorentina lo acquistò dal suo Verona, anche se in quel caso era un mercato di gennaio e il giocatore rimase fino a fine stagione al Bentegodi“.