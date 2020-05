SKY, Ugolini: “Insigne? Gettate le basi per un rinnovo del contratto”

Massimo Ugolini, giornalista di SKY Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“E’ prematuro parlare di Insigne come Totti. Per ora la cosa certa è che Vincenzo Pisacane, il suo nuovo agente, ha gettato le basi per l’incontro con il Napoli in cui si parlerà del rinnovo. Mertens? L’importante è che la firma sul rinnovo arrivi prima della ripresa del campionato. Certamente nei prossimi giorni si sbloccherà definitivamente questa situazione. Prima l’ho visto, aveva voglia di scherzare, era sorridente. Per lui e Zielinski il rinnovo è in via di risoluzione. Ce ne saranno altri, poi, la cui situazione è più complicata: Milik, Callejon, Koulibaly, Hysaj, Maksimovic e Allan”.