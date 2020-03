Sky, Ugolini: “Schiarita sul rinnovo di Milik, ora l’addio non è più scontato”

L’addio tra il Napoli ed Arkadiusz Milik non è più scontato come qualche settimana fa. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Sky Massimo Ugolini, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione rinnovo: “In questo momento ci sono tante possibilità per il futuro di Milik. In questo preciso momento si sta facendo di tutto per trovare l’intesa per il rinnovo. Ha dato e ricevuto tanto dal Napoli, lasciarsi in questo modo sarebbe una sconfitta per tutto. Milik ha comunque grande mercato, non sarebbe un problema cederlo. Giuntoli sta lavorando per tenere aperta la possibilità del rinnovo. Ci sono cifre diverse e scadenze diverse, ma non è un’idea da accantonare”.

In caso di cessione? “Ci sarà da capire poi anche che tipo di esigenze avrà l’organico. Se togli Milik, resti con Petagna e Mertens e basta. Un club che ha grandi ambizioni e gioca su tre fronti deve avere un organico ricco in tutti i reparti. Bisognerà fare delle valutazioni tecniche per quel che riguarda il buco che andrebbe a lasciare Milik e si sta riflettendo proprio su questo. Per questo c’è stata una timida schiarita sul fronte rinnovo. La strada è ancora lunga, le parti sono ancora distanti, ma la partenza di Milik non è più scontata come poteva sembrare qualche settimana fa”.