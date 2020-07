Il Napoli è in forte pressing su Gabriel Magalhaes. Insieme con l’Everton, gli azzurri sono in pole per il difensore del Lille. Secondo Sky Sport UK ci sarebbe un’altra pretendente pronta a bruciarli sul tempo. Il club in questione milita in Premier League e non viene menzionato, ma si dice abbia già avanzato un’offerta da 25 milioni di euro.