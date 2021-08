Spalletti a Canale 8: “Insigne non si farà condizionare. Sul mercato serve qualcosa”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Canale 8’ dopo l’amichevole vinta contro il Pescara: “Dobbiamo aumentare il ritmo, è quasi vietato con questo caldo e questa fatica. I nazionali sono tornati gli ultimi giorni. Qualche giocata si è vista, ma va mantenuto un equilibrio e un possesso palla. A volte abbiamo accelerato quando non ce n’era bisogno e perso qualche palla di troppo. Squadra attenta a non prendere ripartenze, più facili da prendere contro squadre di categoria inferiore, perché ci si sbilancia di più. Consapevolezza? Non si può fare ancora questo discorso, mancano ritmo e freschezza per usufruire di tutta la qualità. Finché il livello fisico non è al top non si può vedere“.

Su Insigne – “Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti. Stiamo parlando di quello che un mese fa è andato a Wembley e di fronte a 60 mila inglesi insieme agli altri s’è preso la coppa. Figuriamoci se si fa turbare dai discorsi di mercato che lo circondano o di rinnovo di contratto. Lui sa qual è il suo marchio di fabbrica e sa anche, per la maturazione e l’età che ha, che deve esibirlo ogni volta che va in campo“..

Calciomercato – “E’ un mercato che ha il cartello ‘Vietato azzardare’ davanti, ma noi sappiamo di dover migliorare la squadra e stiamo cercando di farlo. Abbiamo una società che ha esperienza nel calcio e di situazioni ne ha viste. Per giocare le competizioni che dobbiamo giocare qualcosa va fatta”.

Ounas – “Ha un’età rispetto ai giovani, ha fatto esperienze di altro livello rispetto agli altri che hanno fatto delle categorie inferiori rispetto a quelle che devono affrontare adesso. Stiamo facendo delle prove, delle conoscenze, poi tireremo le somme”.

Venezia –“Non esiste minaccia. Prima parlavo coi ragazzi, anzi i miei professionisti, e sanno benissimo che quando si veste la maglia del Napoli bisogna mettere dentro quelle cose che ci vogliono contro qualsiasi avversario. Non abbiamo una maglia per le squadre meno forti e una per le squadre più forti. Ogni volta che la indossi bisogna mettere dentro tutti gli ingredienti necessari a vincere le partite”.

Tifosi – “Loro sono a punteggio pieno, quando ci sono stati la vittoria l’abbiamo portato sempre a casa”.