Secondo quanto riferito da Sport, quotidiano catalano, c’è un principio di accordo tra Edinson Cavani e il Barcellona. L’attaccante, che ha raggiunto i 34 anni, è in scadenza di contratto col Manchester United e l’arrivo di Ralf Rangnick ha portato il Matador alla decisione di andar via. Ha declinato l’offerta del Boca Juniors ed è disponibile a ridursi l’ingaggio per il Barça, che sfiderà il Napoli in Europa League.