Sport, il Barcellona pensa a Pjanic per arrivare a Koulibaly

Koulibaly piace anche al Barcellona. Come riportato da Sport, quotidiano spagnolo, Pjanic sarebbe la chiave per arrivare al senegalese.

Secondo Sport, l’unico modo per rafforzare la difesa blaugrana è Koulibaly, che ha un ingaggio alla portata. Per agevolare la trattativa, la chiave potrebbe essere l’inserimento di Pjanic, nel già mirino del Napoli.

Il senegalese ed il bosniaco hanno il procuratore, Fali Ramadani, in comune, e questo potrebbe essere un buon presupposto per aprire la negoziazione. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra Ramadani e De Laurentiis per discutere del rinnovo di Koulibaly.