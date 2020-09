Sportitalia – Genoa, preso Balotelli: i dettagli dell’operazione

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito ufficiale ha spiegato che Mario Balotelli è prossimo al trasferimento al Genoa. Tra Mino Raiola e Preziosi, infatti, è stato trovato l’accordo:

“Mario Balotelli al Genoa, c’è l’accordo. Contratto di un anno più opzione, la formula che era stata studiata per il trentenne attaccante svincolatosi dal Brescia. E che sta per avere una nuova importante chance in Serie A. Il Genoa sempre più scatenato, vedremo se – Balotelli a parte – deciderà di riportare lo stesso Sanabria in rossoblù. E nelle ultime ore il Genoa aveva fatto sondaggi per Scamacca che piace molto al Parma. Aspettando il sì definitivo di Ranocchia, pressing in corso”.