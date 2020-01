Sportitalia – Inter, si insiste per Zaza: giocatore non convinto del prestito

L’Inter tiene aperta la pista Simone Zaza con il Torino. Una trattativa in evoluzione minuto dopo minuto. La società nerazzurra insiste per l’attaccante, visto che le piste straniere proposte per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte non convincono. La situazione Giroud è ormai chiara, e proprio per questo negli ultimi minuti sono state chieste ulteriori informazioni per Zaza. Il giocatore, però, per il momento, non è convinto del trasferimento con la formula del prestito.

Fonte: Alfredopedullà.com