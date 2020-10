Sportitalia – Milik rifiuta tutto, anche la Fiorentina! Llorente chiede tempo al Bologna

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito ha rilasciato alcune news riguardo il mercato del Napoli. Nello specifico, su Milik e Llorente:

“Arek Milik ha lasciato Napoli da ieri, ma non è così scontato che lasci il Napoli nelle ultimissime ore di mercato. In giornata c’è stato un tentativo, anche serio e malgrado le smentite, della Fiorentina che vorrebbe fare un grande colpo per l’attacco. Al punto che sarebbe pronta a una grande offerta e a trovare una soluzione per l’ingaggio. Ma Milik per ora non ha aperto e non sembra così scontato che lo faccia. Il rischio che si finisca a gennaio da separati in casa c’è. Aggiornamento su Llorente: ieri aveva aperto al Bologna e confermiamo, nella giornata di oggi lui ha chiesto di pensarci ancora. Nelle prossime ore capiremo meglio”.