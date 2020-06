Sportitalia – Monza scatenato sul mercato: contatti fitti per Gaetano

Il Monza ha Lamanna, portiere affidabile per la Serie B, ma intanto ha bloccato anche Michele Di Gregorio, classe 1997. Il portiere, di proprietà dell’Inter, è attualmente impegnato con il Pordenone ma il suo futuro sarà in Brianza, difficilmente ci saranno sorprese. Esattamente come diventano sempre più fitti i contatti per il centrocampista offensivo Gianluca Gaetano, attualmente a Cremona ma di proprietà del Napoli. Il Monza, preso Barberis, ora si concentra sugli Under, di sicuro sarà un mercato scoppiettante. Le manovre per l’attaccante? Il nome di Alfredo Donnarumma circola da tre settimane, di sicuro è un profilo che piace molto, ma bisognerà avere pazienza, considerato soprattutto che l’attaccante sarà impegnato con il Brescia in una complicatissima rincorsa salvezza.

Fonte: Alfredopedullà.com