Sportitalia – Napoli, Arnautovic piace molto a Spalletti

E’ in stand-by la situazione di Andrea Petagna, mentre Dries Mertens è in scadenza di contratto. In attesa di capire cosa succederà con loro due, il Napoli inizia a monitorare diversi profili per l’attacco. Secondo Sportitalia, c’è anche Arnautovic:

“Attenzione a Marko Arnautovic, traccia di diversi giorni fa, ora non è più una sorpresa. A Spalletti piace molto, come alla Juve che cerca un vice Vlahovic (e apprezza Muriel), più defilati – ma alla finestra – Milan e Roma. Arnautovic ha due anni di contratto con il Bologna, il suo futuro potrebbe dipendere da quello di Mihajlovic, ma non obbligatoriamente“.