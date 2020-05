Sportitalia – Napoli, Everton è extracomunitario e per il momento non ci saranno offerte al Gremio

Nelle ultime ore dal Brasile sono rimbalzate le parole del padre di Everton Soares in merito all’interesse del Napoli per l’esterno offensivo del Gremio (“Il club di De Laurentiis gli ha presentato un progetto e dovrebbe inviare una proposta direttamente al Gremio la prossima settimana”). Ma qual è la reale posizione del Napoli? Questa: per il club azzurro si tratta di un grande giocatore, un profilo che piace molto, ma è extracomunitario e per il momento non è in programma alcuna offerta per Everton. Anche perché i riflettori del Napoli oggi sono puntati sui rinnovi (soprattutto sulla vicenda Milik) e sulle uscite (oltre alle situazioni legate a Osimhen e Azmoun, come raccontato). Memorizziamo, dunque, il virgolettato del padre di Everton, ma per adesso ci fermiamo qui.

Fonte: Alfredopedullà.com