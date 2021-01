Secondo quanto riferito da ‘AlfredoPedullà.com’, sito del giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il Napoli non è interessato a Junior Firpo. Il terzino ex Betis ha bisogno di lasciare il Barcellona per tornare a giocare. Il profilo piace al Milan, soprattutto dopo la partenza di Andrea Conti. Ma per il club partenopeo, almeno per gennaio, non rappresenta in alcun modo una soluzione.