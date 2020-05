Sportitalia – Napoli, Petagna è nel mirino del Torino: ma i granata devono trovare una sistemazione a Zaza

Andrea Petagna piace davvero al Toro, a maggior ragione dopo l’avvento di Davide Vagnati come direttore sportivo. L’attaccante aveva spinto a gennaio per un trasferimento in vista di giugno con il suo agente, un passaggio che riteneva in dispensabile dopo diverse trattative non andate a buon fine: da qui, l’accordo con il Napoli. Ma non è scontato che resti in azzurro, anzi: il Torino lo prenderebbe più che volentieri, dopo aver trovato una sistemazione a Zaza. Il tutto, non mettendo minimamente in discussione Andrea Belotti, accostato a qualche club nelle ultime settimane: infatti, il Gallo non è da considerarsi sul mercato. I Granata sono sempre in pole per l’esterno sinistro Fares, malgrado l’interesse di Fiorentina (abbastanza in pressing), Cagliari e Parma. Molto probabilmente, infine, non sarà prolungato il contratto in scadenza di Ansaldi.

Fonte: Alfredopedullà.com