Sportitalia – Napoli-Rodriguez, intesa vicina: si può chiudere entro stasera, il Milan ha bloccato il sostituto

Il Milan ha già scelto l’erede di Ricardo Rodriguez. Non appena il club rossonero perfezionerà la cessione del terzino svizzero al Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto, proverà poi a chiudere per Antonee Robinson del Wigan. Il Milan ha già impostato l’operazione per portare alla corte di Pioli il difensore statunitense classe 1997. Nelle ultime ore altri club hanno chiesto informazioni al Wigan, ma Robinson aspetta che il Milan chiuda l’uscita di Rodriguez per coronare quello che è un suo sogno.

Rodriguez vuole tornare da Gattuso dopo l’esperienza con il Milan e dopo il naufragio della trattativa con il Fenerbahce. Una scelta fatta che ha portato il Napoli a rinviare a luglio eventuali piste greche (Giannoulis compreso). Il Milan non avrebbe voluto aprire al prestito con diritto ma nelle ultime ore ha preso in considerazione una simile ipotesi e la situazione si può definire già entro stasera. Il Napoli ha proposto un prestito oneroso fino a un milione con diritto di riscatto per altri cinque o sei. No stop.